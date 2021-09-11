Музыкантов в Москве отстранили от выступления на концерте ко Дню города из-за поддержки Навального

Федеральная служба охраны не допустила к участию в концерте в честь Дня города в Москве 13 музыкантов из-за поддержки Алексея Навального, передает "ОВД-Инфо" со ссылкой на сотрудника Государственной академической хоровой капеллы Дмитрия Клюева.
Он рассказал, что сотрудники ФСО проверяли списки выступающих. На концерте ожидается присутствие президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. После проверки организаторам выдали списки допущенных до концерта людей, из которых без объяснения причин исключили некоторых музыкантов и режиссеров.
ФСО не допустила 13 человек — четверых сотрудников хоровой капеллы, трех человек из Государственного оркестра имени Светланова и шестерых из команды режиссёров. Их, по словам Клюева, обнаружили в "базах ФБК*" или среди участников акций протеста.
В середине августа полицейские начали приходить к жителям Москвы, предлагая им написать заявления на Навального о незаконной передаче персональных данных. Приходили в том числе к журналистам: спецкору "Новой газеты" Илье Азару, ведущей "Эха Москвы" Татьяне Фельгенгауэр, пытались связаться по телефону с редактором "Холода" Михаилом Зеленским. Позже выяснилось, что приходили полицейские под тем же предлогом и к жителям Петербурга.
* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.