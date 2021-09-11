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Новости 11:51

Суточная заболеваемость коронавирусом в России и в Петербурге продолжает расти

фото ЗакС политика Суточная заболеваемость коронавирусом в России и в Петербурге продолжает расти

В России за последние сутки выявлен 18 891 случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

На 11 сентября за все время эпидемии нарастающим итогом выявлено 7 121 516 случаев заболевания. По официальным данным, от этой болезни умер 191 961 человек, 796 летальных исходов добавлены в статистику за последний день.

В Петербурге заболели еще 1 629 человек, суточная заболеваемость в городе продолжает расти. С марта 2020 года в Петербурге выявили 590 532 случаев заболевания, умерли от коронавируса, по данным штаба, 20 975 петербуржцев.

В Москве, где наибольшее количество заболевших за время эпидемии, заразились еще 1 940 человек, в Подмосковье — 645.

 


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