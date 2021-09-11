ЦИК: Горизбирком не в полной мере выполнил требование проверить решения ТИК №47 о назначении членов комиссий

Центризбирком в своем официальном Telegram-канале заявил, что Горизбирком Петербурга выполнил требования ЦИК, но "настоящий момент не в полной мере".

В ЦИК напомнили, что на заседании 6 сентября было принято постановление, связанное с назначением 17 председателей участковых комиссий в составы УИК, подведомственные ТИК №47. Все эти 17 председателей до этого работали в комиссиях, относящихся к компетенции ТИК №48.

7 - 8 сентября Горизбирком отменил эти решения, а также освободил от должности председателя ТИК №47 Елену Тюленеву.

В ЦИК указали, что обязывали Горизбирком провести "полную и всестороннюю проверку обстоятельств", по итогам проверки рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий главы ТИК №48 и не позднее 8 сентября поставить ЦИК в известность.

"В настоящее время информация о результатах проверки в ЦИК России не поступала", - заявили в комиссии.