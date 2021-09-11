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Новости 13:28

"Яблоко" потребовало разобраться в ситуации с предложением студентам СПбГУ "пофальсифицировать" выборы

фото ЗакС политика "Яблоко" потребовало разобраться в ситуации с предложением студентам СПбГУ "пофальсифицировать" выборы

Партия "Яблоко" опубликовало заявление после расследования о том, как в СПбГУ предлагают студентам участвовать в "каруселях" на выборах в Госдуму и ЗакС в одномандатном избирательном округе №2, обещая за это деньги.

Глава "Яблока" Николай Рыбаков заявил, что расследование, подкрепленное записью телефонного разговора с одним из организаторов "каруселей", вызывает "серьёзное беспокойство" и "не только из-за выборов", а прежде всего "из-за вовлечения в преступную деятельность молодежи".

"С одной стороны, власти преследуют молодых людей за любую протестную активность. А с другой – дают понять, что зарабатывать на участии в фальсификациях – это нормально, и что "деньги не пахнут". Это разрушает у молодых людей остатки доверия к выборам и формирует представление о том, что жизнь в России неразрывна с ложью и коррупцией", – убежден Рыбаков.

Он заявил, что "Яблоко" требует от правоохранительных органов "немедленного расследования преступной деятельности организаторов и вдохновителей "каруселей". Также партия просит ЦИК направить своих представителей в Петербург "для контроля за соблюдением избирательных прав граждан.

Студенческое издание DOXA вечером 9 сентября сообщило, что некий Владислав Дубровский в студенческих чатах Санкт-Петербургского государственного университета распространяет объявления о наборе людей для участия в "каруселях", предлагая деньги за голосование за определенного кандидата. Источники ЗАКС.Ру подтвердили сведения о таких предложениях, подробнее о ситуации – в материале ЗАКС.Ру.

По этому округу выдвинулся кандидат от "Яблока", депутат ЗакСа Борис Вишневский. Там же против него на выборы идут еще два "Бориса Вишневских": это люди, сменившие имена. На снимках эти кандидаты-спойлеры оказались старательно похожим на оригинал, с бородами и прическами, как у "яблочника". Ситуация породила множество шуток и мемов в соцсетях, о скандале с двойниками написали иностранные издания: например, британский The Guardian, американский CNN и даже The Philippine Star. 

 

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