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Новости 16:47

"Вся надежда на вас": Буланова обратилась к Памфиловой из-за "миграции" членов УИК в Петербурге

фото ЗакС политика "Вся надежда на вас": Буланова обратилась к Памфиловой из-за "миграции" членов УИК в Петербурге

Певица Татьяна Буланова опубликовала в своем Instagram обращение к главе Центризбиркома Элле Памфиловой из-за истории с переназначением членов комиссий из ТИК № 47 в комиссии на территориях ТИК № 48.

Буланова поблагодарила Памфилову и ЦИК за то, что "пресекли вопиющее попрание всех мыслимых правил и норм приличия, мошеннический перевод членов комиссий из Московского в Красносельский район". По ее мнению, Памфилова "единственный человек кому не безразлично, что происходит" в Петербурге.

"Безусловно, все это было сделано намеренно и с одной целью — фальсификации выборов! Так случилось, что я являюсь кандидатом по округу 212, куда хотели перевести эти комиссии. Нет сомнений, что эта масштабная афера сделана в интересах одного кандидата, и вы, уважаемая Элла Александровна, знаете какого именно", – заявила Буланова. 

По ее мнению, этот факт "ложится бельмом позора на уважаемую" Булановой партию и город.

"Мне искренне стыдно перед людьми, что такая грязь выходит наружу. Придя в политику, я не могла даже представить себе масштабы беззакония и несправедливости на выборах в Санкт-Петербурге. Мне хочется верить, что есть те, кому не безразлично мнение простых людей. Вся надежда на вас, потому что моему любимому городу нужна помощь!" – написала Буланова.

Буланова намеревалась участвовать также в выборах в ЗакС от партии "Родина". ТИК № 17 отказывал ей в регистрации из-за якобы наличия большого брака в подписях избирателей в поддержку ее выдвижения. Буланова жаловалась в Горизбирком, там отменили решение из-за слишком быстрого рассмотрения подписей в ТИК. Однако 24 августа ТИК снова отказал Булановой в регистрации.

Напомним, 26 августа ТИК № 47 назначил членами и председателями участковых избирательных комиссий людей, которые на тот момент ещё входили в составы других УИК, подведомственных ТИК № 48. Последний вывел их и ещё несколько человек из состава комиссий 31 августа. Центральная избирательная комиссия раскритиковала такую "миграцию" и потребовала как минимум лишить должности председателя ТИК № 47 Елену Тюленеву за незаконные решения. В итоге 7-8 сентября Горизбирком отменил эти решения, а также освободил Тюленеву от должности.


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