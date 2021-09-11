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СК решил не возбуждать дело против директора колледжа в Новосибирске из-за поста о "власовце" Александре Невском

фото ЗакС политика СК решил не возбуждать дело против директора колледжа в Новосибирске из-за поста о "власовце" Александре Невском

Следственный комитет отказался возбуждать дело в отношении директора новосибирского городского открытого колледжа Сергея Чернышова из-за поста о дискуссии вокруг переименования площади Свердлова, об этом Чернышов сообщил в Facebook.

Следователи не нашли в действиях Чернышова состава преступления по ч. 1 ст. 148 (оскорбление чувств верующих) и ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

"Вчера мы случайно узнали, что следственный комитет еще 1 сентября установил, что своим постом в фейсбуке Александра Невского я никак не обидел, ровно как и не оскорбил религиозные чувства верующих. По итогам доследственной проверки вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела — как и парой месяцев ранее в случае с Андреем Поздняковым", – написал Чернышов.

Напомним, поводом для интереса правоохранителей стал пост Чернышова, который он опубликовал в июне, после того как вице-спикер областного заксобрания Андрей Панферов предложил переименовать площадь Свердлова в площадь Александра Невского. В посте Чернышов обосновал, почему, по его мнению, делать этого не стоит, предложил другие варианты. При этом Чернышов сравнил Свердлова и Невского с "террористом и коллаборационистом", а о последнем высказался и в сравнении с "власовцем".

 


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