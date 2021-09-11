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Беглов поздравил жителей Москвы с Днем города

фото ЗакС политика Беглов поздравил жителей Москвы с Днем города

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей Москвы с Днем города, его поздравление опубликовал Смольный.

Беглов заявил, что "масштабные градостроительные и транспортные проекты, создание современной цифровой и социальной инфраструктуры" делают Москву "одним из наиболее комфортных мегаполисов мира". По его словам, Петербург и Москву "соединяют тесные узы дружбы и сотрудничества", а на фоне коронавируса "обоюдная помощь и поддержка" помогают городам "успешно преодолевать вызовы эпидемии".

Между двумя городами построили автомобильную трассу М-11, теперь готовятся приступить к строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали, напомнил Беглов. В Смольном ждут, что ее создание "позволит вывести на новый уровень интенсивность делового общения, активно развивать единый рынок труда".

"Уверен, что потенциал взаимодействия Москвы и Санкт-Петербурга будет расти по мере реализации новых созидательных инициатив, способствовать достижению целей национального развития и решению задач, поставленных президентом Российской Федерации", – заключил Беглов.

Он пожелал москвичам оптимизма, дальнейших успехов в труде.


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