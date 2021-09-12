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"Те, кто пришел с запада, - им нужны были наши души": Патриарх Кирилл высказался о периоде правления Александра Невского

фото ЗакС политика "Те, кто пришел с запада, - им нужны были наши души": Патриарх Кирилл высказался о периоде правления Александра Невского

На церемонии открытия монумента в честь князя и православного святого Александра Невского, чье 800-летие в нынешнем году отмечается в России, у Чудского озера произнес речь в честь знаменитого полководца предстоятель РПЦ Кирилл. Освящая памятник, он объявил о великом значении события, в котором активно участвует.

"Конечно, в первую очередь духовное значение, потому что в центре борьбы князя Александра с иноземными захватчиками была идея защиты веры, и этот тезис очень легко доказать", - произнес священнослужитель, цитируемый ТАСС.

После этого послышались доказательства. По мысли патриарха, восточным оккупантам в лице Орды требовались исключительно материальные блага, "наши желудки и кошельки", и в этом состоит их отличие от западных стран.

"А вот те, кто пришел с запада, - им нужны были наши души, наше сознание. Они претендовали не только на земли - у них и без этих земель было достаточно всего, что необходимо вокруг этих северо-западных уделов. Но им нужна была наша душа", - развил свою мысль глава религиозной организации.

Русской души, по версии Кирилла, князь Александр Невский западным захватчикам так и не отдал, за что патриарх спустя 800 лет очень ему благодарен.

Авторами монумента 20-метровой высоты, установленного на месте Ледового побоища, стали скульптор Виталий Шанов, архитекторы Константин Фомин и Дмитрий Смирнов.


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