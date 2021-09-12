Во владимирской больнице запретили критиковать начальство: запрет оспаривает прокуратура

В больнице города Радужный Владимирской области утвердили нормативный документ под названием "Кодекс профессиональной этики медицинского работника", который де-факто запрещает как-либо критически отзываться о руководстве медучреждения, сообщает региональное издание 7х7. Нормотворчество не нашло понимания у прокуратуры, которая потребовала отменить действие документа. По мнению силовиков, кодекс нарушает трудовое законодательство и не был перед своим принятием обсужден с профсоюзом и сотрудниками.

Главный врач, Людмила Жукова, в настоящее время находится в отпуске, и изданию неизвестно, отменило ли руководство больницы свой новый свод правил под давлением силового ведомства.

Больница, по данным издания, известна, в частности, тем, что выплаты врачам, помогающим коронавирусным больным, приходят не вовремя или не приходят вовсе.