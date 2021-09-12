Петербург обогнал остальные регионы по новым заражениям коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 18 554 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это на 337 случаев инфицирований меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 788, а сумели поправиться 14 497 человек.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемической динамикой остается прежней: в Москве 1592 новых больных, в Петербурге – 1597 (на 32 меньше, чем накануне), в Подмосковье – 718. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 292 человека, которым был поставлен диагноз "коронавирус", и скончались 42 (накануне – 39).

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии и Бразилии.