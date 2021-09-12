В РПЦ считают важным голосовать на выборах за "стабильность в нашем государстве"

Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), выступая от лица всей Русской православной церкви, в телеэфире дал понять, кого поддержит на предстоящих выборах его религиозная организация. Он дистанцировался от конкретных партий, но очертил круг тех ценностей, которые заслуживают голосов духовенства.

"Мы как церковь заинтересованы в сохранении стабильности в нашем государстве, гражданского мира, межконфессионального мира, межнационального мира. И поэтому ту политическую силу, которая прилагает свои усилия к тому, чтобы этот мир сохранялся и упрочивался, мы будем поддерживать. Если есть несколько таких политических сил - то я думаю, что мы их все будем поддерживать", - произнес он в студии телеканала "Россия 24".

Алфеев добавил, что не смотрит предвыборные дебаты - из-за недостатка свободного времени.