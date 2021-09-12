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Новости 13:40

На 800-летие князя Александра Невского в Петербург прибыла Матвиенко

фото ЗакС политика На 800-летие князя Александра Невского в Петербург прибыла Матвиенко

По случаю очередной годовщины перенесения мощей православного святого, князя Александра Невского в год 800-летия со дня его рождения Петербург посетили высокопоставленные чиновники и руководство РПЦ. На территории Александро-Невской лавры патриарх Кирилл отслужил литургию. 

"Его Святейшеству сослужили митрополит Санкт‑Петербургский и Ладожский Варсонофий, митрополит Воскресенский Дионисий, епископ Кронштадтский, наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры Назарий, духовенство Санкт‑Петербургской и других митрополий", - перечисляются его единомышленники на сайте Смольного.

Кирилл наградил губернатора Александра Беглова "орденом Русской Православной Церкви благоверного князя Александра Невского II степени за внимание к помощи  Александро-Невской лавре".

Медаль "Патриаршья благодарность" досталась главе администрации Центрального района Максиму Мейксину. Мероприятие также посетила спикер Совфеда и глава Петербурга в 2003-2011 годах Валентина Матвиенко.

Отметим, что из-за эпидемической угрозы второй год подряд крестный ход 12 сентября не стали проводить на Невском проспекте, в привычном широком формате.


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