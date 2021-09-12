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Новости 14:45

В Петербурге уравнялось число госпитализированных и выписанных граждан, переживших коронавирус

фото ЗакС политика В Петербурге уравнялось число госпитализированных и выписанных граждан, переживших коронавирус

На сайте петербургского правительства появилась новейшая суточная сводка, содержащая главные сведения об эпидемиологической ситуации.

Согласно документу, свободными остаются почти 30% коечного инфекционного фонда, а всего для коронавирусных больных на сегодняшний день предназначено 5163 места.

По сравнению с данными от 11 сентября число госпитализированных с симптомами коронавируса и пневмонии снизилось на треть. Примечательно, что за сутки в стационары поступило 208 таких пациентов и выписано столько же.

Если верить новейшей сводке, то число полностью привившихся от коронавируса петербуржцев (1 550 604) превысило число тех, кто успел сделать себе только один из двух уколов (1 517 322).


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