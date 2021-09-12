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Фигуранту дела "Сети"* Филинкову в четвертый раз продлили срок пребывания в ШИЗО

фото ЗакС политика Фигуранту дела "Сети"* Филинкову в четвертый раз продлили срок пребывания в ШИЗО

Очередная провинность петербургского фигуранта дела "Сети"* Виктора Филинкова привела к тому, что в четвертый раз ему продлили срок содержания в штрафном изоляторе. В этих тяжелых условиях он вынужден провести еще пять дней, сообщает "Медиазона" со ссылкой на правозащитницу Евгению Кулакову.

По ее словам, наказание досталось заключенному за то, что он не поздоровался с сотрудником колонии. 

"[Сотрудник ФСИН] принес ему бумагу и ручку, чтобы он писал объяснение по поводу того, что не поздоровался в тот самый момент, когда получал эту бумагу и ручку", - гласит рассказ правозащитницы.

Напомним, что по делу "Сети"* Филинкову присудили 7 лет колонии, а другому петербуржцу, Юлию Бояршинову - 5,5 лет. Бояршинов согласился сотрудничать со следствием. 

По версии следствия и суда, фигуранты дела, часть которых осудили в Пензе, планировали нападения на органы власти и имели целью насильственное свержение конституционного строя.

*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ


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