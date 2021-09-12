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Дрозденко - об Александре Невском: Стараемся на него равняться

фото ЗакС политика Дрозденко - об Александре Невском: Стараемся на него равняться

В петербургских торжествах, приуроченных к 800-летию со дня рождения князя и православного святого Александра Невского, принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По завершении богослужения он признался, что всю жизнь с интересом читал книги о жизни и подвигах этой исторической фигуры, насчитав несколько десятков изученных трудов. Дрозденко считает важным то, что деятельность Невского осуществлялась в том числе в пределах нынешнего региона, вверенного ему.

"Для нас — ленинградцев — Александр Невский не просто историческая личность. Это пример для всех: от политиков и до школьников. Мы не просто чтим его, стараемся на него равняться", - произнес чиновник, цитируемый пресс-службой регионального правительства.

В ноябре, по его словам, закончится работа над мемориалом в честь 800-летия князя. Он появится на месте, где Невский вместе со своей дружиной молились накануне знаменитой битвы со шведами.

Отметим, что 12 сентября, в годовщину перенесения мощей Александра Невского, в Петербург прилетели патриарх Кирилл и спикер Совфеда Валентина Матвиенко.


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