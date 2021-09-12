           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:57

Полиция потребовала у Ковалева разрешение на установку ролл-апа

фото ЗакС политика Полиция потребовала у Ковалева разрешение на установку ролл-апа

Сотрудники полиции 11 сентября попытались прервать уличную агитацию депутата Законодательного собрания Алексея Ковалева, баллотирующегося в ЗакС и Госдуму от Партии Роста.  По мнению полицейских, он должен был арендовать земельный участок для размещения агитационного ролл-апа, рассказал Ковалев ЗАКС.Ру. 

Полиция навестила Ковалева 11 сентября, когда тот общался с избирателями возле станции метро "Приморская". По мнению сотрудников правоохранительных органов, кандидат якобы мог незаконно использовать "государственную землю". Ковалев уверен, что участок относится к территории общего пользования и никаких разрешений для установки плаката не нужно. 

— Приезжает майор. Спрашивает, где у меня договор аренды. Надо договор аренды с администрацией. Ну я им и говорю: "Гуляйте. Изучайте вопрос, учите матчасть". Думал, что сегодня придет не один майор, но они, наверное, обсудили вопрос, — рассказал Ковалев. 

Ранее, когда Ковалев агитировал возле станции метро "Василеостровская", подобных претензий у местных силовиков не возникало. Он предположил, что интерес полиции у "Приморской" может быть связан с заявлением от одного из его соперников на выборах. 

Ковалев баллотируется в Заксобрание по 4-му избирательному округу, расположенному на территории Васильевского острова. По этому округу также выдвинулись действующий депутат Заксобрания Константин Чебыкин ("Единая Россия"), бывшая соратница Ковалева по партии "Справедливая Россия — За правду" Нелли Вавилина, а также "яблочник" Дмитрий Анисимов, Ольга Семенова (ЛДПР) и Николай Смоктий (КПРФ). Ковалев также выдвигается в Госдуму по Центральному одномандатному округу. Против него идут депутат ЗакСа Сергей Соловьев, депутат Заксобрания Борис Вишневский ("Яблоко"), а также Борис Вишневский (ранее Виктор Быков) от партии "Зеленые" и другие кандидаты. 

Напомним, в начале сентября трудности во время агитации возникли у кандидата в Заксобрание в 20-м округе от "Яблока" Дмитрия Хорзова. На его ролл-ап, прикрепленный к фонарному столбу, пожаловался член ТИК № 27 якобы из-за отсутствия разрешения от ГУП "Ленсвет". Прибывшие сотрудники полиции нарушений не увидели

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале
Упоминаемые персоны
Ковалев Алексей Анатольевич

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости12 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru