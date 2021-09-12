Радзиховский о "двойниках" Вишневского: Прикол нынешней власти - доведение до абсурда

Политический обозреватель Леонид Радзиховский оценил резонансную ситуацию, сложившуюся вокруг депутата ЗакСа Бориса Вишневского, против которого по его округу выставили двух человек с идентичными именами и фамилиями. По мнению эксперта, в Смольном не боятся кандидатуры "яблочника", а при помощи "двойников" лишь демонстрируют свое издевательское отношение к таким демократическим институтам, как выборы. Радзиховский такие шутки уподобил наиболее скандальным примерам поведения официального представителя МИД Марии Захаровой.

"Нынешняя власть - это власть бюрократов со своим стилем, бюрократов-пацанов, бюрократов-хулиганов, бюрократов-отморозков, бюрократов-кавээнщиков, прикольщиков. Это скучное, мертвое, бюрократическое голосование их не подкалывает. Им надо прикол, доведение до абсурда, превращение этого голосования в полный и окончательный абсурд", - рассудил политолог на своем YouTube-канале.

Ему в голову пришло также сравнение с шутками главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в социальных сетях, адресованными представителям американской космической отрасли. Главное в истории с "двойниками" для Радзиховского - стилистика и интонация.

"Чисто эстетический издевательский "прикольный" ход, уж не знаю, Кириенко ли, Беглова ли, бюрократа-шпаны, бюрократа с перчиком. Единственный смысл тут чисто эстетический", - заключил он.

Напомним, что ради того, чтобы составить конкуренцию на выборах Борису Вишневскому, два других кандидата специально поменяли свои имена. Глава ЦИК Элла Памфилова возмутилась этим сюжетом и призвала двух "переименованных" Вишневских сняться с выборов. Ее призыв не воплотился в жизнь, зато интернет стал полон мемов с Борисом Лазаревичем Вишневским.