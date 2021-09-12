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ЦИК не видит оснований для "мер реагирования" из-за снятия Фатьяновой с выборов

фото ЗакС политика ЦИК не видит оснований для "мер реагирования" из-за снятия Фатьяновой с выборов

Экс-кандидатка в депутаты Законодательного собрания Ирина Фатьянова 12 сентября получила ответ Центральной избирательной комиссии на свою жалобу об "аннулировании" ее выдвижения на выборы в Петербурге. ЦИК посчитал, что Территориальная избирательная комиссия № 18 не могла нарушить ее права, так как у экс-кандидатки, по мнению комиссии, их нет, сообщила Фатьянова в своем Telegram-канале. С момента подачи жалобы прошло больше месяца. 

Комиссия сослалась на решение Мосгорсуда от 9 июня о признании структур политика Алексея Навального экстремистскими организациями. В соответствии с Федеральным законом № 67 "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" лица, связанные с деятельностью экстремистской организации. не могут участвовать в выборах. 

"Вы являетесь руководителем регионального структурного подразделения Общественного движения "Штабы Навального*" в Санкт-Петербурге, деятельность которого указанным решением суда запрещена… <…> Следовательно, у вас отсутствует пассивное избирательное право на выборах депутатов Законодательного собрания", - говорится в письме ЦИК. 

Какого-либо заседания по рассмотрению жалобы в Центризбиркоме не проводилось. Фатьянова намерена оспорить ответ ЦИК в суде. 

Напомним, Фатьянова шла самовыдвиженкой на выборы в депутаты Заксобрания по 3-му избирательному округу. 27 июля ТИК "аннулировала" ее кандидатуру якобы из-за причастности к экстремистской организации. Сейчас Фатьянова занимается подготовкой наблюдателей для контроля хода голосования в 3-м округе (Петроградский и часть Приморского районов).

 

* Штабы Навального по решению суда от 09.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена. 

 

Константин Леньков

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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