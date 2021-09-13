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СК возбудил дело после крушения самолета L-410 в Иркутской области

фото ЗакС политика СК возбудил дело после крушения самолета L-410 в Иркутской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жесткой посадки самолета L-410 в Иркутской области, сообщается на сайте СК РФ.

Вечером 12 сентября пассажирский самолет, следовавший из Иркутска, упал в нескольких километрах от села Казачинское и разрушился при падении, передает ТАСС. На борту находились 16 человек, четверо погибли, передает "Интерфакс". Другие 12 человек пострадали, медики диагностировали у них переломы и черепно-мозговые травмы. Среди причин случившегося рассматриваются отказ двигателя и ошибка экипажа в условиях тумана, сообщил источник ТАСС. 

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации в транспорта). В Иркуткую области направлены криминалисты, расследовать дело будут сотрудники центрального аппарата СК.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзеев подписал указ об объявлении 15 сентября днем траура в регионе. Кобзеев заявил, что семьям погибших власти выплатят по 1 млн рублей, тяжело пострадавшим — 500 тысяч, получившим травмы средней тяжести — 250 тысяч, легкие травмы — 100 тысяч рублей.

 


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