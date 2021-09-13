Правительство проведет эксперимент с зарплатами учителей в пяти регионах в 2022 году

Правительство намерено реформировать систему оплаты труда учителей в России, идею проверят на пяти регионах, пишет "Коммерсантъ".

В рамках реформы власти хотят установить порядок определения должностных окладов учителей и составить перечни дополнительных выплат с размерами и условиями их назначения. Пока, поясняют в профсоюзе педагогов, за одну и ту же работу в разных регионах и учебных заведениях учителя получают зарплату, которая различается в пять-шесть раз.

Эксперимент затронет Белгородскую, Нижегородскую, Сахалинскую, Ярославскую области и Мордовию. Под него попадут дошкольные образовательные, общеобразовательные, профессиональные образовательные организации и организации допобразования, исключением станут педагоги из числа профессорско-преподавательского состава. Пилотный проект рассчитан на один год и стартует в мае 2022 года.

Разрабатывать эту реформу начали в 2020 году. В Минпросвещения заявляли, что ее цель — повысить прозрачность всех выплат. Тогда в ведомстве говорили, что подход будет опираться на "укрепление размера обязательной базовой части таким образом, чтобы стабильный рост основного дохода был гарантирован каждому, а не зависел во многом от решений начальства на местах". Особое внимание уделялось недопустимости оклада, который не превышает федеральный МРОТ: в 2021 году он составляет 12 792 рублей.

Регионы получат от кабмина расчеты: порядок определения размеров ставки зарплаты "на основе квалификационных уровней профессиональных квалификационных групп", а также два перечня — компенсационных выплат и выплат стимулирующего характера с размерами и условиями их назначения. На их основе региональные власти будут формировать размер зарплат учителей, также у них будет право самостоятельно назначать дополнительные выплаты. Образовательные учреждения, в свою очередь, смогут назначать надбавки сотрудникам за счет получаемых доходов, если они есть. Особо в проекте постановления подчеркивается, что должностные оклады и выплаты в рамках эксперимента не могут стать ниже окладов и выплат, которые учителя имели ранее, если объем их работы и основания для выплат не изменятся.

К апрелю 2022 года Минпросвещения и Минтруд подготовят проекты актов об утверждении порядка расчетов ставок заработной платы и перечней выплат. Тогда станет ясно, о каких суммах пойдет речь.