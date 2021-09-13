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Новости 10:27

Миронов призвал Путина помочь ускорить строительство трассы М15 в Красносельском районе Петербурга

фото ЗакС политика Миронов призвал Путина помочь ускорить строительство трассы М15 в Красносельском районе Петербурга

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой ускорить строительство трассы М15 в Красносельском районе Петербурга.

По словам Миронова, местные жители передали ему свои жалобы во время одного из его последних визитов в Петербург. В письме он указал, что из-за появления новых кварталов число жителей района постоянно растет, но при этом там нет ни одной станции метро, а готовящаяся к открытию станция "Юго-Западная" ситуацию существенно не улучшит. Миронов обратил внимание на то, что через Красносельский район в центр направляются жители Петродворцового района и нескольких крупных населенных пунктов Ленобласти, и они вынуждены простаивать в пробках по несколько часов и утром, и вечером.

Скорейший ввод в эксплуатацию трассы М15 мог бы исправить ситуацию, считает Миронов. Однако, по данным комитета по развитию транспортной инфраструктуры, , "при достаточном финансировании проект будет завершен в 2048 году". 

Жители Красносельского района протестуют против столь долгих сроков строительства, подчеркнул Миронов. Он просит Путина дать необходимые указания для поиска наиболее подходящих вариантов разрешения ситуации с транспортной инфраструктурой Красносельского района.

 


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