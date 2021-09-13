Писатель Котов отказался идти в Госдуму от "Зеленых" в знак протеста против "грязных технологий"

Исполнительный директор Союза журналистов Петербурга и Ленобласти и член регионального Союза писателей Петр Котов попросил ЦИК исключить его из списка кандидатов в Государственную Думу. Он объяснил свое решение тем, что выдвинувшую его партию "Зеленые" по округу № 216 представляет Борис Иванович Вишневский (бывший Виктор Быков) — кандидат-"спойлер" Бориса Лазаревича Вишневского из "Яблока".

– Партия, к сожалению, выдвинула кандидатом некоего псевдо-Вишневского, скажем так, которого раньше, если я не ошибаюсь, звали Виктором Быковым. Человек сменил фамилию и имя. Это какой-то позор — грязные технологии, которые были в 1990-е. Мне стыдно быть в списке партии, которая занимается подобным, – сообщил Котов ЗАКС.Ру.

В своем заявлении в ЦИК он отметил, что на замечания главы комиссии Эллы Памфиловой о скандале вокруг Вишневского оперативно не отреагировали ни сам "двойник", ни члены Горизбиркома, ни партия "Зеленые".

"Откровенное игнорирование заинтересованными сторонами "казуса Вишневского" заставляет меня с сожалением принять окончательное решение: я заявляю, что не могу далее находиться в списке кандидатов в Государственную Думу от партии, которая занимается "грязными избирательными технологиями". Считаю такие действия недопустимыми. Но, увы, сами "ЗЕЛЕНЫЕ" ОТ СТЫДА НЕ КРАСНЕЮТ", – говорится в заявлении.

Котов был заявлен "Зелеными" в федеральном списке кандидатов партии.

Подробнее о биографии кандидата Бориса Ивановича Вишневского, сменившего имя и фамилию перед выборами в Госдуму и ЗакС, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: spbsj.ru