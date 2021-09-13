Мобильный интернет 4G покрыл тоннели четырех из пяти веток петербургского метро

Петербуржцам стал доступен высокоскоростной мобильный интернет 4G, охвативший все перегоны между станциями четырех веток метрополитена: не покрытой осталась только "оранжевая", соединяющая Купчино и Приморский район. Реализовали проект взаимными усилиями компании МТС и "Билайн", о чем сообщила пресс-служба последней. "Билайн" провел соединение на "красной" и "зеленой" ветках", а МТС обеспечил его на "синей" и "оранжевой".

"В результате обмена доступом к построенным участкам клиенты операторов пользуются сервисами мобильной связи в перегонах метро протяженностью 185 км", – гласит сообщение.

При создании инфраструктуры использовалась техника китайской компании Huawei, которая в дальнейшем позволит перейти на стандарт соединения 5G.

Отметим, что ранее бесперебойная высокоскоростная интернет-связь в петербургской подземке обеспечивалась только на станциях, эскалаторах и переходах.