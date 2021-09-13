Воронежский суд приговорил мужчину к 300 тысячам рублей штрафа за оправдание терроризма

Суд в Воронежской области огласил приговор в отношении 24-летнего жителя Борисоглебска, которому инкриминировали оправдание терроризма в социальных сетях. По статье, предполагающей до семи лет лишения свободы, мужчина получил штраф в размере 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Отмечается, что фигурант дела целиком признал вину и раскаялся в содеянном. Комментарий, привлекший внимание силовиков, он написал осенью 2019 года. В тексте давалась оценка резонансному случаю годичной давности, когда подросток подорвал себя в приемной архангельского УФСБ. С тех пор уголовную статью об оправдании терроризма в России стали применять регулярно. Наиболее известный случай — преследование журналистки Светланы Прокопьевой, которую включили в список экстремистов и оштрафовали на полмиллиона рублей за аналитический разбор инцидента в Архангельске.