           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:28

На месте крушения самолета L-410 под Иркутском нашли два бортовых самописца

фото ЗакС политика На месте крушения самолета L-410 под Иркутском нашли два бортовых самописца

Спасатели обнаружили два бортовых самописца на месте крушения самолета L-410 в Иркутской области, передает ТАСС со ссылкой на представителей Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что самолет полностью разрушен, при этом следов пожара нет. Допросить выжившего пилота пока невозможно, он в шоковом состоянии.

К расшифровке самописца приступят в ближайшее время, сообщили в СК РФ. Специалистов будут интересовать зафиксированные параметрические данные. Также в СК сообщили, что рассматриваются две основных версии случившегося: это ошибка пилотирования при выполнении маневрирования на посадке и отказ техники.

Пока следователи изымают полетную документацию в аэропорту Иркутска, образцы топлива и технические жидкости. Назначены химическая  и медицинские судебные экспертизы. Продолжаются допросы тех, кто отвечал за организацию и проведение полета, а также эксплуатацию самолета.

Самолет L-410 рухнул в Иркутской области вечером 12 сентября. На борту находились 16 человек, четверо погибли, остальные получили травмы разной степени тяжести. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения транспорта.

фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости13 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru