На месте крушения самолета L-410 под Иркутском нашли два бортовых самописца

Спасатели обнаружили два бортовых самописца на месте крушения самолета L-410 в Иркутской области, передает ТАСС со ссылкой на представителей Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что самолет полностью разрушен, при этом следов пожара нет. Допросить выжившего пилота пока невозможно, он в шоковом состоянии.

К расшифровке самописца приступят в ближайшее время, сообщили в СК РФ. Специалистов будут интересовать зафиксированные параметрические данные. Также в СК сообщили, что рассматриваются две основных версии случившегося: это ошибка пилотирования при выполнении маневрирования на посадке и отказ техники.

Пока следователи изымают полетную документацию в аэропорту Иркутска, образцы топлива и технические жидкости. Назначены химическая и медицинские судебные экспертизы. Продолжаются допросы тех, кто отвечал за организацию и проведение полета, а также эксплуатацию самолета.

Самолет L-410 рухнул в Иркутской области вечером 12 сентября. На борту находились 16 человек, четверо погибли, остальные получили травмы разной степени тяжести. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения транспорта.

фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура