"Тянет на разжигание антисемитизма": Вишневский нашел фейковый Instagram-аккаунт от его имени

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский в соцсетях сообщил, что неизвестные зарегистрировали фейковый аккаунт от его имени в Instagram.

Обнаруженный аккаунт отличается от оригинального лишь нижним подчеркиванием в конце логина, в описании — лишь имя депутата, без отчества. В профиле содержится 17 фотографий, они повторяют посты из настоящего профиля Вишневского, к некоторым фото отсутствуют описания. На 11:45 13 сентября на этом аккаунте 1 637 подписчиков, в большинстве своем это зарубежные профили.

Оригинальный Вишневский опубликовал скриншот поста из того профиля: в нем заявлялось якобы о намерении "освободить евреев Петербурга от налогов". К моменту написания новости этот пост из фейкового аккаунта был удален.

"Никогда не скрывал своей национальности — она, как и любая другая, не повод для гордости или стыда. Но, видимо, совсем уже не к чему придраться, если решили опуститься до такого. Фальшивка, на мой взгляд, вполне тянет на разжигание антисемитизма", – заявил Вишневский.

По словам депутата, представители "Яблока" направили жалобы "уполномоченному по правам человека" и в прокуратуру.

По округу Вишневского против него на выборы в Госдуму и ЗакСа идут еще два "Бориса Вишневских": это люди, сменившие имена. На снимках эти кандидаты-спойлеры оказались старательно похожими на оригинал, с бородами и прическами, как у "яблочника". Писатель Петр Котов решил сняться с выборов в знак протеста против того, что партия "Зеленые", от которой он шел на выборы, выдвинула одного из этих "Вишневских".

Ситуация с выдвижением двух спойлеров "Вишневских" породила множество шуток и мемов в соцсетях, о скандале с двойниками написали иностранные издания, например, британский The Guardian, американский CNN и даже The Philippine Star.

Студенческое издание DOXA публиковало расследование, согласно которому некий Владислав Дубровский в студенческих чатах Санкт-Петербургского государственного университета распространяет объявления о наборе людей для участия в "каруселях", предлагая деньги за голосование за определенного кандидата по тому же округу. Источники ЗАКС.Ру подтвердили сведения о таких предложениях, подробнее о ситуации – в материале. "Яблоко" опубликовало заявление, требуя проверить эти сведения.