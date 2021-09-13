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Железнодорожный мост через Обводный канал признали региональным памятником

фото ЗакС политика Железнодорожный мост через Обводный канал признали региональным памятником

Руководство КГИОП внесло в реестр культурно-исторических памятников регионального значения Царскосельский железнодорожный мост, по которому ходят поезда и электрички на Витебском направлении. По оценке экспертов, действующая переправа, построенная в начале прошлого века, в хорошем состоянии сохранилась до наших дней, несмотря на то, что ее ни разу не реконструировали. В Великую Отечественную войну объект не испытал существенных повреждений.

Из стилистических достоинств моста отмечаются элементы промышленного модерна и необычная форма арок.

"Это первый в Санкт-Петербурге мост, в чьей конструкции пролётов с "ездой поверху" были применены параболические фермы, обращённые изогнутой стороной книзу", – говорится в сообщении от профильного комитета.

Специалисты, принимавшие решение о присвоении мосту статуса памятника, уверены, что он "имеет выразительный силуэт и играет важную градостроительную роль в панорамах Обводного канала".

фото: kgiop.gov.spb.ru


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