Старую Ладогу признали одной из самых красивых деревень и установили памятный знак

Один из древнейших русских городов, Старая Ладога, имеющий в настоящее время административный статус села, удостоился награды от Ассоциации самых красивых деревень России. В честь включения в реестр этой организации ее представители установили памятный знак на въезде в населенный пункт. Старая Ладога, по мнению ассоциации, заслужила признание красотой своей природы и архитектуры, а также насыщенной историей: первое ее упоминание в летописях датируется еще IX веком. Мероприятие прошло с участием почетных жителей села.

На сайте ассоциации список самых красивых деревень и городков РФ состоит из 44 населенных пунктов. Подавляющее их большинство расположено на Северо-Западе, а первое место среди регионов занимает Архангельская область (25 деревень).