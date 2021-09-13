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Старую Ладогу признали одной из самых красивых деревень и установили памятный знак

фото ЗакС политика Старую Ладогу признали одной из самых красивых деревень и установили памятный знак

Один из древнейших русских городов, Старая Ладога, имеющий в настоящее время административный статус села, удостоился награды от Ассоциации самых красивых деревень России. В честь включения в реестр этой организации ее представители установили памятный знак на въезде в населенный пункт. Старая Ладога, по мнению ассоциации, заслужила признание красотой своей природы и архитектуры, а также насыщенной историей: первое ее упоминание в летописях датируется еще IX веком. Мероприятие прошло с участием почетных жителей села.

На сайте ассоциации список самых красивых деревень и городков РФ состоит из 44 населенных пунктов. Подавляющее их большинство расположено на Северо-Западе, а первое место среди регионов занимает Архангельская область (25 деревень).


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