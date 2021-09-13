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Медиатека 12:23

Милонов не стерпел слова "жулик" в свой адрес

Фото - Константин ЛеньковФото - Константин Леньков

На встрече депутата Государственной Думы Виталия Милонова с жителями МО "Автово" 12 сентября случился скандал с руганью, за которым наблюдал корреспондент ЗАКС.Ру.

Мероприятие с единороссом, который намерен переизбраться в Госдуму по "Южному" округу (№ 218), анонсировалось в местной группе "ВКонтакте" в течение недели. Встреча с депутатом получилась немноголюдной — пришли около 15 человек, часть из которых — соратники парламентария и кандидаты в депутаты совета МО "Автово". Выйдя из автомобиля Genesis G80, Милонов почти сразу же услышал слова "жулик и вор". Их произнес кандидат в депутаты местного совета МО "Автово" Иван Злобин. Милонов не растерялся и заявил о принадлежности своего обидчика к другой, менее защищенной социальной группе. 

— Ты кого называешь жуликами и ворами? [депутата Государственной Думы Валентину] Терешкову? Меня? Слушай, хватит себя вести как законченный ********* [гей], — парировал депутат Государственной думы. 

Вступиться за самовыдвиженца решилась его мать, которая также оказалась неподалеку. Ее Милонов упрекнул в несостоятельности как родителя.

— Вы хоть православная? Не можете сына воспитать нормально, – заявил Милонов. 

Обмен подобными репликами повторился несколько раз, после чего к беседе подключился еще один местный житель, участник муниципальных выборах 2019 года в МО "Нарвский округ" Эдуард Николаев. Его беспокоило материальное благосостояние депутата. Внимание Николаева привлекла кофта Милонова марки Tommy Hilfiger, которую на официальном сайте бренда можно приобрести за 15 990 рублей. 

- Виталий Валентинович, нормальный русский человек в Tommy Hilfiger не ходит. Где русский бренд? Где Ивановская текстильная фабрика? Как же патриотизм, поддержка русского производителя? – спросил местный житель. 

Для Николаева у опытного политика нашелся другой контраргумент. По мнению Милонова, "провокатор" был пьян, хотя корреспонденту ЗАКС.Ру так не показалось. 

– Русский — значит трезвый, а вот ты, бухло, точно не русский. Хватит бухать, – утверждал единоросс, уже удаляясь от нежданных участников встречи. 

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Кроме водителя, который привез Милонова на депутатской машине, народного избранника сопровождали его помощники, а также несколько однопартийцев из "Единой России", которые выдвигаются в муниципальный совет МО "Автово": Рамиль Забиров, Валентин Скоробогатый и Станислав Петров. Последний в самые оживленные моменты беседы буквально закрывал грудью своего соратника из Государственной Думы. 

Один из кандидатов в МО "Автово" Валентин Скоробогатый рассказал ЗАКС.Ру, что несмотря на инцидент, обсуждение проблем жителей оказалось продуктивным. 

– Все как всегда — позитивно. У нас такое постоянно, все эти провокации, мы уже к ним привыкли. У нас-то цель какая — встретиться с жителями, чтобы решить их проблемы. Эти провокаторы постоянно приходят. Когда мы начинаем всех оповещать, такие нехорошие люди об этом узнают и приходят с целью сорвать эти встречи и облить грязью господина Милонова, – рассказал Скоробогатый.

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Вечером того же дня в местной группе "Жители МО Автово", где подписчиков знакомят с кандидатами от "Единой России" в МО "Автово" (представителей других партий там не упоминают), рассказали об инциденте с "двумя агрессивными молодыми людьми" которые якобы заявились, чтобы спровоцировать конфликт и опубликовать видео в интернете.


Константин Леньков


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