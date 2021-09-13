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Жириновский приехал на предвыборное мероприятие на тройке лошадей

фото ЗакС политика Жириновский приехал на предвыборное мероприятие на тройке лошадей

Бессменный лидер думской партии ЛДПР Владимир Жириновский в очередной раз попытался удивить общественность, прибыв на большую партийную встречу в Москве на тройке лошадей и в компании кучера. Явление Жириновского народу запечатлело РИА "Новости".

Со своими сторонниками и коллегами эксцентричный политик 13 сентября дискутирует о предвыборном положении дел на территории стадиона "ВТБ-Арена".

Примечательно, что в определенный момент въезд Жириновского на стадион пошел не по плану, поскольку лошади резко остановились. Депутат объяснил это их страхом перед большим скоплением людей.


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