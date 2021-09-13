Алексей Навальный подал иск к Генпрокуратуре и Роскомнадзору

Политик Алексей Навальный подал в Тверской суд Москвы иск к Генпрокуратуре и Роскомнадзору, информация появилась в картотеке суда.

Суть требований в картотеке не указана. Иск был зарегистрирован судом 13 сентября, он относится к категории дел об оспаривании решений органов государственной власти. Возможно, речь идет об оспаривании блокировок сайта Навального и проекта "Умное голосование".

Ранее Роскомнадзор, ссылаясь на решения Генпрокуратуры, заблокировал сайт "Умного голосования" и добивался от App Store и Google Play удаления приложения "Навальный". Также арбитражный суд удовлетворял иски к Google и "Яндексу", запрещающие выдавать это словосочетание в поисковиках.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру