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Новости 13:25

Путин учредил новый почетный знак "За успехи в труде"

фото ЗакС политика Путин учредил новый почетный знак "За успехи в труде"

Президент Владимир Путин подписал указ об учреждении почетного знака РФ "За успехи в труде", документ опубликован на сайте Кремля.

Планируется, что этим знаком будут награждать коллективы вне зависимости от формы собственности за "высокие достижения в области промышленного и сельскохозяйственного производства, экономики, науки, культуры, искусства, просвещения, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта и за иные заслуги перед государством" за последние пять лет. Присваивать его будут раз в год в канун праздника 1 мая не более чем пяти коллективам.

Новая госнаграда из ювелирной латуни имеет форму серебряного венка из лавровой и дубовой ветвей. На нее горячей эмалью наложено изображение государственного герба России, над ним размещена золотистая лента с надписью "За успехи в труде", ниже — похожая лента с надписью "От президента Российской Федерации". На обратной стороне указан порядковый номер знака.

Новым знаком уже награжден коллектив "Уралвагонзавода". Из указа Путина следует, что награда присвоена за "большой вклад в создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны и высокие показатели в производственной деятельности".

фото: kremlin.ru


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