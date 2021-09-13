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Новости 13:32

ЕР внесла законопроект, запрещающий списывать соцвыплаты со счетов должников

фото ЗакС политика ЕР внесла законопроект, запрещающий списывать соцвыплаты со счетов должников

Высокопоставленные единороссы Андрей Турчак и Сергей Неверов подготовили и внесли в Госдуму законодательную инициативу, призванную пресечь практику принудительного списания банками социальных выплат со счетов должников. Имеются в виду, в частности, единовременные выплаты наподобие тех, что перед выборами поручил выплатить некоторым категориям граждан президент.

"Эти деньги — неприкосновенны. Если получатель захочет, он может сам направить их на погашение долга, частично или полностью. Такой вариант законопроект предусматривает. Но автоматически списывать их в рамках исполнительных производств, принудительно — недопустимо и просто бесчеловечно, поскольку в большинстве случаев они жизненно необходимы тем, кому предназначены", – убежден сенатор Турчак.

Согласно разработанному им нормативному документу, принудительно списывать эти деньги в случае принятия инициативы станет невозможным не только в случае банковской задолженности, но и при имеющейся задолженности перед государством, например, при неоплаченном административном штрафе.

"Я поддерживаю эту инициативу и благодарю коллег за столь оперативную разработку закона. В Санкт-Петербурге нам необходимо рассмотреть, какие региональные выплаты попали или ещё должны попасть под действие этого закона", – оценила последнее нормотворчество единомышленников депутат ЗакСа Елена Киселева.


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Упоминаемые персоны
Киселева Елена Юрьевна 

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