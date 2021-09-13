"Спасибо Высоцкому" вместо Нового года

С 10 по 12 сентября в БКЗ "Октябрьский" прошел марафон концертов в честь Дня российской гвардии. Его провели ровно за неделю до марафона выборов. Заплатили за всё три муниципальных образования, но слова благодарности со сцены звучали в адрес кандидата в депутаты Законодательного собрания от "Единой России" Игоря Высоцкого. Он тоже выступил перед своими избирателями.

Не терпит отлагательств

За неделю до парламентских выборов в БКЗ "Октябрьский" в Петербурге для жителей Невского района бесплатно выступил народный артист России Олег Газманов. После своего зажигательного шоу певец поблагодарил учредителей мероприятия, не забыв упомянуть действующего депутата ЗакСа, единоросса Игоря Высоцкого.

Концерты "Во славу Родины!", где Газманов был хедлайнером, проходили три вечера подряд: с 10 по 12 сентября. Их организовали за счет бюджетов муниципальных образований "Правобережный", "Оккервиль" и "Невский округ". Они заключили контракты на покупку билетов на мероприятия за несколько дней до них. Судя по сайту Госзакупок, "Оккервиль" подписал договор 6 сентября. Контракт по покупке 2 625 билетов муниципалитету обошелся в 6 млн рублей, также сказано на Госзакупках. Там же опубликован договор от 7 сентября МО "Невский округ" о приобретении 3 093 билетов на три дня концерта "Во славу Родины!" за 5,5 млн рублей.

На сайте "Невского округа" есть календарный план исполнения программы "Культура". В документе прописано, что муниципалитет в III квартале 2021 года намерен купить билеты на концерт "Во славу Родины!". План за год меняли несколько раз, последний — 6 сентября 2021 года. Решений по изменению документа на сайте МО не опубликовано — последний имеющийся документ датирован 17 июня. Глава МО "Невский округ" Сергей Кочанжи сообщил ЗАКС.Ру, что празднование Дня российской гвардии было занесено в план еще при его формировании.

Местная администрация МО "Оккервиль" подготовила проект постановления о закупке билетов на празднование Дня российской гвардии в мае 2021 года. Достоверно известно, что запоздал с организаций праздника МО "Правобережный".

Глава муниципалитета Николай Беляев 1 сентября объявил о внеочередном заседании совета депутатов — в повестке только один вопрос об изменении муниципальной программы "Культура". Мундепам предложили исключить из программы новогоднее представление и освободившиеся деньги перебросить на концерт "Во славу Родине!", написал в своих социальных сетях депутат МО "Правобережный" Федор Грудин. Судя по опубликованным им документам, глава муниципалитета Беляев аргументировал предложение новой наступающей волной коронавируса и желанием местных жителей:

"Изменение программ вызвано многочисленными обращениями граждан с просьбой провести хороший концерт с участием известных исполнителей. БКЗ "Октябрьский" может предоставить такую возможность. Ситуация с коронавирусной обстановкой в городе может в любой момент измениться и не в лучшую сторону, поэтому предлагается провести концерт, пока это возможно".

Тогда принять решение совет не смог из-за отсутствия кворума, но руководители МО "Правобережный", большинство в совете которого у представителей "Единой России", на этом не сдались и 6 сентября все же набрали необходимое количество голосов для изменения культурной программы. На заседании Беляев так и не показал депутатам обращения местных жителей, в которых они просят провести концерт, следует из опубликованной видеозаписи с собрания.

Через два дня, 8 сентября, муниципалитет заключил контракт на покупку 2 595 билетов на три дня концерта "Во славу Родины!" в БКЗ "Октябрьский" 10–12 сентября, следует из данных сайта Госзакупок. На это округ, как и решено на совете, потратил 5,9 млн рублей.

Все три муниципалитета входят в одномандатный избирательный округ депутата Высоцкого. Вместе с ними в территорию попадает часть МО № 54, но у муниципалитета на Госзакупках не опубликованы контракты по концерту ко Дню российской гвардии.

"Настоящий гвардеец"

В первый день концертов, 10 сентября, у БКЗ "Октябрьский" было многолюдно. Несмотря на действующие коронавирусные ограничения, рассадка на концерте "Во славу Родины!" оказалась плотной — свободных мест в партере практически не было.

В начале мероприятия ведущий попросил всех встать на время проноса по залу трех флагов: России, Петербурга и Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство", которым в городе руководит Высоцкий. Когда знамена оказались на сцене и отзвучал гимн страны, из-за кулис вышел "настоящий гвардеец" и, по совместительству, кандидат в депутаты петербургского парламента.

– Вполне логично, что возглавил петербургское отделение этой организации офицер-десантник, воин-интернационалист, одним словом, настоящий гвардеец — на сцену приглашается руководитель Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство", кавалер боевого ордена Красной Звезды, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Владимирович Высоцкий, – представил выступающего ведущий.

Парламентарий поздравил присутствующих с Днем российской гвардии и, уже по традиции, зачитал собственное стихотворение о войне Советского союза в Афганистане и событиях после нее. Заканчивается поэзия Высоцкого словами:

- Лёг отголосок той войны

Слезами детскими Беслана.

Наверно зря, брат-шурави,

С тобой мы вышли из Афгана.

Высоцкий скрылся за кулисами, флаги вдоль стоящей толпы унесли со сцены, а ведущий объявил о завершении торжественной части — теперь концерт. Согласно ранее заявленной программе, выступать на концерте должны были различные певцы и хореографический ансамбль "Невские зори", но последний почему-то на сцену не вышел. Зато автор-исполнитель Ольга Фаворская спела композицию о силе русского народа со словами "Русские, если Бог с нами, не важно, кто против нас", пока за ее спиной на экране показывали кадры с просторами России и иконопись с изображениями святых.

Хедлайнером концерта был певец Олег Газманов. Он практически сразу завел зал: ему стали подпевать, хлопать, поднимая руки вверх. Газманов общался со зрителями и всячески старался их развлекать.

В конце его выступления, да и всего концерта, признательные зрители принесли певцу цветы. Сам Газманов тоже не обошелся без благодарностей:

– Спасибо организаторам — "Боевому братству" под управлением Высоцкого.

Глава МО "Невский округ" Сергей Кочанжи заверил ЗАКС.Ру, что мероприятие организовывал муниципалитет. Он добавил, что не слышал слова благодарности от Газманова Высоцкому.

– Я не слышал, я не могу прокомментировать, раньше я вышел, – сказал Кочанжи.

Связаться с руководителями МО "Оккервиль" и "Правобережный" ЗАКС.Ру не удалось. В муниципалитетах по телефону изданию сообщили, что глав нет на месте.

Бесплатные билеты муниципалитеты распространяли среди местных жителей и, соответственно, избирателей Высоцкого. Объявления о раздаче билетов МО опубликовали на своих страницах во "ВКонтакте". "Правобережный", к примеру, действовал оперативно — новость о концерте появилась в тот же день, когда совет утвердил перекидывание денег с новогодних праздников на праздник гвардейцев. Это сообщение к себе в группу перепостил Высоцкий, приписав: "Уважаемые жители Правобережного. Приглашаем Вас на концерты. Билеты можно получить в муниципалитете". Хотя на ряд прошлых концертов и муниципалитеты и группа депутата приглашали от имени Высоцкого.

Под аналогичным перепостом объявления по раздаче билетов в МО "Оккервиль" парламентарий отвечал на некоторые комментарии жителей. Например, объяснил женщине, что давки не будет — билеты специально распространяются адресно по муниципалитетам. Последний комментарий под записью напомнил о ситуации в МО "Правобережный": "Правда, что деньги на эти концерты вы забрали из муниципалитета, которые изначально предназначались на детские новогодние праздники?"

Вопрос остался риторическим. Высоцкий на него никак не отреагировал. В разговоре с ЗАКС.Ру депутат подтвердил, что организовали все муниципалитеты. Сам парламентарий, по его словам, только "сплачивал вокруг" муниципалитеты. Высоцкий добавил, что регулярно выступает перед жителями своего округа как их депутат. Об этом же в разговоре с ЗАКС.Ру упомянул глава МО "Невский округ" Кочанжи.

– Он депутат Законодательного собрания 9-го избирательного округа. Почему он не может выступить для жителей моего округа? <...> Я не считаю, что это агитация. Он никого не призывал, никого не звал, не говорил: "Приходите, голосуйте за меня", – сказал Кочанжи.

Высоцкий тоже не считает свое присутствие на концерте агитацией. Посчитать так могут люди, "далекие от этого", заявил парламентарий.

Депутат Высоцкий действительно регулярно выступает перед своими избирателями на концертах и других мероприятиях. Иногда билеты на них бесплатно раздавались людям в приемных депутата, хотя концерты оплачивала, например, администрация Невского района. О подобных случаях ЗАКС.Ру уже писал.

София Саттарова