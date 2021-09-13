"Яблоко" обратилось в ЦИК из-за участков без видеонаблюдения в округах Вишневского

Партия "Яблоко" посчитала, что большинство из 112 участков для голосования расположены в историческом центре, от территории которого и в ЗакС, и в Госдуму баллотируется действующий депутат петербургского парламента Борис Вишневский. Доводы чиновников, утверждающих, будто правила КГИОП не позволяют устанавливать видеосистемы в некоторых домах-памятниках, не убеждают председателя "Яблока" Николая Рыбакова, из-за чего он направил срочное обращение в Центризбирком.

"Эта "аргументация" абсурдна и рассчитана на людей, не имеющих представления о современных IT-технологиях. Современные средства видеонаблюдения не требуют стационарного крепления и могут быть установлены на переносном штативе или любом предмете мебели", – считает политик, попросивший главу ЦИК Эллу Памфилову вмешаться в ситуацию.

По предположению Рыбакова, в округе его однопартийца планируют развернуть масштабные фальсификации — не в пользу "Яблока". Такого же мнения придерживается другой демократический кандидат в Госдуму от Петербурга, Дмитрий Анисимов, вставший по этому поводу 13 сентября в одиночный пикет у стен Горизбиркома.

Отметим, что у "яблочника" Бориса Вишневского это уже не первые трудности, возникшие в связи с нынешним выдвижением в ЗакС. Ранее Горизбирком зарегистрировал по его округу № 2 двух мужчин с идентичными именами и фамилиями, которые ради такого случая даже сменили свои настоящие паспортные данные и внешность. Памфилова осудила такую технологию, сочтя ее неэтичной, но дальше совета двум "альтернативным" Вишневским сняться с гонки дело не дошло.

фото: пресс-служба петербургского "Яблока"