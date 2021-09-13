"Вячеслав Серафимович – сам сын народа": Пресс-секретарь ЗакСа рассказала о Макарове в интервью

Начальник управления по информации Законодательного собрания Петербурга Елена Гаврищук считает, что, используя выражения "телебонить", "пылесос турбулентности" и "генетический код", спикер ЗакСа Вячеслав Макаров говорит на одном языке с простым народом. Об этом пресс-секретарь городского парламента заявила в интервью газете "Вечерний Санкт-Петербург".

"Главное – говорить с людьми на одном языке. Речь политика должна попадать во вселенную взглядов и оценок простого человека, должна запасть ему в душу. Тут важно, что Вячеслав Серафимович – сам сын народа. Я была у него на малой родине – это та самая Русь Святая. И про родителей он ведь как рассказывал – работали с утра до ночи и довольствовались тем, что есть. О таких, как он, в народе говорят: настоящий мужик, рукастый: он сам в 80-х стеклил балконы, умеет делать мебель… Так что популярные мемы Макарова выходят из его глубокого понимания жизни своей страны, любимого Петербурга. Потому так легко и идут в народ", – ответила Гаврищук на вопрос о "политических мемах" Макарова.

Также пресс-секретарь заверила интервьюера, что на своих брифингах спикер ЗакСа всегда открыто комментировал "неудобные" вопросы, а если вопросы звучали "агрессивно", то шутил.

"Например, Председатель бывает в разных местах по долгу службы. Вопрос на брифинге: "А что Вы там-то делали?". Ответ: "Мы там проводим военные советы, где планируем операцию по захвату острова в Индийском океане для размещения там базы атомных подводных лодок, которые мы делаем на фабрике "Красное знамя" на Петроградской стороне. Вот что я там делаю"", – рассказал Гаврищук.

Отметим, что процитированные пресс-секретарем слова Макаров сказал в июне 2019 года в ответ на вопрос ЗАКС.Ру о расследовании "Новой газеты", которое касалось государственной резиденции "К-13", рядом с которой часто видели автомобиль председателя городского парламента. По информации издания, "К-13" находится в оперативном управлении администрации губернатора Петербурга. Ранее, когда резиденция числилась за ГБУ "Дирекция по управлению гостиничным и ресторанным комплексом", ее некоторое время занимала Валентина Матвиенко. "К-13", по данным "Новой газеты", охраняется круглосуточным постом, и работа одного охранника оценивается в 132 тысячи рублей в месяц.

Фото: Михаил Масленников