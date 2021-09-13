"У него будет огромная работа": Зюганов предложил создать в Госдуме комитет по стратегическому планированию и госуправлению

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия предлагает создать в Госдуме профильный комитет по стратегическому планированию и госуправлению, передает ТАСС.

По словам Зюганова, партия выступает за "качественно новый бюджет развития".

"Но мы одновременно все сделаем для того, чтобы был новый комитет — комитет по стратегическому планированию и управлению качественному и эффективному. Я считаю, что у него будет огромная работа", – сказал Зюганов в ходе пресс-конференции.

На 19 сентября назначены выборы депутатов восьмого созыва Госдумы, седьмого созыва Заксобрания Петербурга и в некоторые другие региональные парламенты. Голосование продлится три дня, с 17 по 19 сентября включительно.