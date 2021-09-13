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Новости 14:33

Путин: Я думаю, мне самому скоро на карантин придется

фото ЗакС политика Путин: Я думаю, мне самому скоро на карантин придется

Президент РФ Владимир Путин, принимая отечественных спортсменов-паралимпийцев в Кремле, предположил, что в ближайшее время ему может понадобиться самоизоляция ввиду опасностей пандемии.

"У нас, к сожалению, тоже сейчас… Врачи изучают… даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг", – приводит отрывок из его речи РИА "Новости".

Вскоре, отвечая на уточняющие вопросы, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что о своем возможном карантине его начальник высказался "образно".


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