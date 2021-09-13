Горизбирком обратился в СК после статьи о предложении студентам СПбГУ "пофальсифицировать" выборы

Горизбирком Петербурга обратился в Следственный комитет с просьбой проверить сведения из расследования журнала DOXA о предполагаемом подкупе студентов СПбГУ для участия в "каруселях" на выборах, передает Znak.com.

ГИК просит проверить сведения на признаки подготовки к нарушению ст. 142.2 (незаконные выдача и получение бюллетеней). Заявление комиссия подала 10 сентября.

Вечером 9 сентября издание DOXA опубликовало расследование, согласно которому некий Владислав Дубровский в студенческих чатах Санкт-Петербургского государственного университета распространяет объявления о наборе людей для участия в "каруселях", предлагая деньги за голосование за определенного кандидата по тому же округу. Источники ЗАКС.Ру подтвердили сведения о таких предложениях, подробнее о ситуации – в материале. "Яблоко" опубликовало заявление, требуя проверить эти сведения.