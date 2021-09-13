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Выборы 2021

Муниципал 15:56

От лица МО "Московская застава" людей призывают поддержать на выборах депутата Макарова

фото ЗакС политика От лица МО "Московская застава" людей призывают поддержать на выборах депутата Макарова

Помощник муниципального депутата МО "Московская застава" от "Яблока" Алексея Воробьева Александр Гребенко сообщил ЗАКС.Ру, что ему на личный номер позвонила девушка и попросила поддержать на предстоящих выборах депутата "Единой России" Алексея Макарова. По его словам, девушка представилась сотрудницей муниципалитета "Московская застава".

Корреспондентка ЗАКС.Ру позвонила по номеру, с которого обращались к Гребенко. Там, судя по всему, решили, что им перезванивает кто-то из жителей муниципалитета, ранее не взявших трубку. Собеседница сразу начала рассказывать о цели разговора.

- Это из муниципального образования вам звонят, "Московская застава". Это напоминание о том, что с пятницы по воскресенье состоятся выборы. Если вы положительно оцениваете работу муниципалитета, то просим поддержать нашу команду и проголосовать за нашего депутата, который уже более 10 лет на округе, Алексея Макарова, - сказала девушка.

После расспросов она уточнила, что работает в муниципалитете и зовут ее Олеся Алексеева. Девушка рассказала, что решение обзванивать жителей округа якобы принял муниципалитет "Московская застава". Алексеева добавила, что не видит ничего странного в том, что муниципалитет просит жителей голосовать за определенного кандидата. 

- Вы же муниципальное образование, вы же к нему не относитесь, - отметила корреспондентка ЗАКС.Ру.

- Почему? - удивилась Алексеева.

- Муниципальная власть отдельно от законодательной.

- Алексей Макаров избирается не от конкретной партии, а от одномандатного командного округа, - заверила девушка якобы из МО "Московская застава".

Макаров действительно участвует в выборах по одномандатному избирательному округу № 20, но выдвинула его партия "Единая Россия". Алексеева согласилась с этим, правда, добавила, что единоросс все равно идет "не от конкретно" партии, а по округу. 

Девушка добавила, что номера телефонов, по которым идет обзвон, были в базе муниципалитета. Она составляется из тех, кто когда-то брал билеты на мероприятия от "Московской заставы", пояснила Алексеева.

Пообщаться с главой МО "Московская застава" Юрием Докукиным ЗАКС.Ру пока не удалось. Депутат Макаров в разговоре с изданием сообщил, что впервые слышит об этой ситуации. Он заявил, что не может комментировать подобные истории, которые нельзя достоверно проверить. 

Парламентарий добавил, что никаких подобных договоренностей с МО "Московская застава" у него нет. Сама агитация проходит без обзвона жителей и в установленных законом формах, отметил Макаров. 

София Саттарова


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