Собянин объявил о начале отопительного сезона в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения ТЭЦ-20 "Мосэнерго" на юго-западе столицы объявил о начале отопительного сезона в городе, передает ТАСС.

"В Москве бабье лето, тепло, хорошо, хорошая комфортная погода, но все быстро меняется. С завтрашнего дня уже идет резкое похолодание, поэтому мы приняли решение с сегодняшнего дня запускать тепло во всех объектах соцкультбыта и жилом секторе", - сказал Собянин.

По его словам, теплогенерация, внутренние домовые системы, магистральные сети, система газоснабжения, водоснабжения готовы к зимнему сезону.

Собянин надеется, что в течение пяти дней начнут протапливаться все объекты. Заместитель мэра Петр Бирюков подтвердил, что для этого все готово.