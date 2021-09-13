           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:03

Россия возобновит авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией

фото ЗакС политика Россия возобновит авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией

Россия в ближайшее время возобновит авиасообщение с четырьмя странами, сообщает Telegram-канал правительства со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

С 21 сентября возобновятся полеты из России в Испанию, Ирак, Кению и Словакию. Также с этой даты возобновятся авиарейсы в Турцию и Египет из международных аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.

В середине августа Россия возобновила авиасообщение с Доминиканой, Южной Кореей и Чехией. Весной 2020 года границы оказались закрыты из-за эпидемии коронавируса, постепенно возобновлять полеты начали в августе того года, затем оперштаб принимал решение об ограничении рейсов в некоторые страны, если эпидемиологическая обстановка там осложнялась.

фото: Константин Леньков / ЗАКС,Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости13 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru