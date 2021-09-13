Россия возобновит авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией

Россия в ближайшее время возобновит авиасообщение с четырьмя странами, сообщает Telegram-канал правительства со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

С 21 сентября возобновятся полеты из России в Испанию, Ирак, Кению и Словакию. Также с этой даты возобновятся авиарейсы в Турцию и Египет из международных аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.

В середине августа Россия возобновила авиасообщение с Доминиканой, Южной Кореей и Чехией. Весной 2020 года границы оказались закрыты из-за эпидемии коронавируса, постепенно возобновлять полеты начали в августе того года, затем оперштаб принимал решение об ограничении рейсов в некоторые страны, если эпидемиологическая обстановка там осложнялась.

фото: Константин Леньков / ЗАКС,Ру