Макаров вновь стал вторым в рейтинге "медийных" глав Заксобраний

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров снова, как и по итогам июля, занял вторую строчку в рейтинге упоминаемости в СМИ глав региональных Законодательных собраний по версии мониторинговой компании "Медиалогия". Выше него расположился председатель нижегородского областного парламента Евгений Люлин, а замкнул тройку ее прежний лидер, спикер подмосковного собрания депутатов Игорь Брынцалов.

На этот раз высокое место Макарову обеспечили несколько городских событий. Во-первых, в СМИ широко освещалось его участие в церемонии возложения цветов на площади Победы 9 августа, посвященной Дню окончания Ленинградской битвы. Во-вторых, на результат единоросса повлияли его комментарии по поводу законопроекта об обязательном страховании гражданской ответственности для владельцев собак, чьи породы внесены в федеральный реестрпотенциально опасных.

Наконец, "Медиалогия" отмечает, что Макаров регулярно упоминался в августе в новостях и статьях, связанных с предстоящими выборами. Напомним, что после своего 10-летнего нахождения во главе петербургского парламента он оттуда уходит и будет баллотироваться в Госдуму.