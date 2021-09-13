Губернатор Мурманской области подписал постановление о создании природного парка "Териберка"

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление о создании природного парка "Териберка" площадью около 2,5 тысяч гектаров, сообщается на сайте регионального правительства.

Чибис заявил, что это необходимо для того, чтобы "обеспечить сохранение природы на территории, пользующейся гигантской популярностью". К тому же, ожидает он, это позволит "очень активно, но аккуратно, с точки зрения безопасности природы, по чётким правилам развивать туристическую структуру".

"Задачей природного парка будет как раз регулирование процесса посещения этой территории и сохранения природного комплекса", - заявил Чибис.

В разработке проекта парка участвовали правительство правительство Мурманской области, комитет по туризму и министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства региона, Кольский научный центр РАН, Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения Мурманской области и Всемирный фонд дикой природы.

Внимание к Териберке в России повысилось после выхода фильма "Левиафан" в 2014 году. Этот фильм, среди прочего, описывает конфликт между вымышленным главой региона и местным жителем, который безуспешно пытается защитить свой земельный участок. В 2020 году на месте съемок в Териберке решили установить китовый скелет - один из главных символов фильма.