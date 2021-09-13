"Не позорьте наш город!": Шишлов предостерег организаторов выборов от фальсификаций

Петербургский омбудсмен Александр Шишлов, взволнованный поступающими к нему сведениями о возможных подтасовках на предстоящих трехдневных выборах, всерьез отнесся к этой информации с учетом "опыта предшествующих избирательных кампаний и неудовлетворительного состояния избирательной системы" в городе.

Правозащитник на своем сайте напомнил об уголовной ответственности за искажение результатов выборов и фальсификацию избирательных документов. Между тем, даже на предварительном этапе, еще до голосования многие факты злоупотребления админресурсом для него нашли свое подтверждение.

Теперь же Шишлова, в частности, возмущает неготовность Горизбиркома обеспечить все УИКи видеонаблюдением под сомнительными для "яблочника" предлогами, а также жалобы граждан на принуждение к подконтрольному голосованию и к созданию так называемых "каруселей" на участках. Известно омбудсмену и о неучтенных тиражах бюллетеней и имеющихся дубликатах списков избирателей. Из всего перечисленного уполномоченный по правам человека делает один вывод, звучащий в форме призыва.

"Обращаюсь к пока не названным по именам организаторам возможных фальсификаций, ко всем, кого пытаются привлечь к преступному нарушению избирательных прав петербуржцев - еще не поздно остановиться! Не разрушайте остатки доверия к выборам, не подрывайте основы государства! Не позорьте наш город!", - такими словами завершает Шишлов свое письменное заявление.