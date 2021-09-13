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Новости 18:07

Депутат "Московской заставы" подал жалобу на СК из-за отказа возбуждать дело по фальсификации выборов

фото ЗакС политика Депутат "Московской заставы" подал жалобу на СК из-за отказа возбуждать дело по фальсификации выборов

Депутат муниципального образования "Московская застава" Александр Будберг подал в Московский районный суд жалобу на отдел Следственного комитета, сообщил мундеп ЗАКС.Ру. Причина обращения в суд - отказ следователя возбуждать уголовное дело по статье о фальсификации выборов, уточнил Будберг. По его словам, речь идет об истории на муниципальных выборах 2019 года.

Тогда участковая комиссия №1280 сбежала из школы, в которой располагалась, до завершения подсчета бюллетеней. По иску Будберга и других кандидаток в депутаты, суд позже отменил итоги выборов и мандаты достались заявителям. Вместе с иском в суд было подано обращение в следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело, рассказал Будберг. Он сообщил, что окончательный ответ от СК об отказе пришел 20 ноября 2020 года.

- Между тем, в то же самое время Московский районный суд признал фальсификацию результатов голосования, установил очевидные и неопровержимые доказательства побега Малахова и его ЧПРГ с участка вместе с избирательной документацией без всякого подсчета голосов до момента побега. Причем даже не начинали считать голоса и губернаторских и муниципальных выборов, то есть вообще никаких, - сказал Будберг.

По его словам, подать раньше жалобу на следственный отдел не получалось из-за продолжения борьбы за мандаты и по причине здоровья. Мундеп добавил, что действовавший тогда глава УИК №1280 Николай Малахов перешел в резерв участковых комиссий Красносельского района. Полный тезка экс-руководителя участковой комиссии 31 августа 2021 года зачислен в резерв УИК, которые подведомственны территориальному избиркому №46. Как следует из документа, выдвинула его Красносельская районная общественная организация-местное отделение Всероссийского общества автомобилистов № 05. 

Ранее ТИК №47 Красносельского района назначил членами и председателями участковых комиссий людей, которые на тот момент состояли в УИКах Московского района. По требованию Центризбиркома, все эти решения отменены. 

 

София Саттарова


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