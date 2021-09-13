           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:50

В Петербурге стартовала вакцинация беременных женщин от коронавируса

фото ЗакС политика В Петербурге стартовала вакцинация беременных женщин от коронавируса

В стенах поликлиники при Первом меде в Петербурге 13 сентября впервые открылась вакцинация от коронавируса беременных женщин, о чем пишет ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии комздрава Виталия Беженаря. По его словам, никаких особых противопоказаний к прививке отечественной вакциной у этой части населения нет: как и применительно к социальным стратам, противопоказаниями для ожидающих ребенка могут служить аллергия и непереносимость компонентов препарата.

"Мы призываем беременных женщин, в особенности из группы риска, поддержать эту кампанию. Группы риска, которые определены инструкциями и временными методическими рекомендациями - в первую очередь это женщины, у которых хронические заболевания легких, хронические заболевания почек и печени, сахарный диабет, ожирение, и те, у кого есть заболевания сердечно-сосудистой системы", - рассказал Беженарь.

В описанных им выше случаях, по словам специалиста, следует делать прививку после 22 недель беременности, чтобы минимизировать последствия и для матери, и для плода в случае контакта с инфекцией.

Всего в городе, по последним данным, и первым, и вторым компонентом вакцины успели привиться от коронавируса более 1,5 млн человек.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости13 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru