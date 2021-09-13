В Петербурге стартовала вакцинация беременных женщин от коронавируса

В стенах поликлиники при Первом меде в Петербурге 13 сентября впервые открылась вакцинация от коронавируса беременных женщин, о чем пишет ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии комздрава Виталия Беженаря. По его словам, никаких особых противопоказаний к прививке отечественной вакциной у этой части населения нет: как и применительно к социальным стратам, противопоказаниями для ожидающих ребенка могут служить аллергия и непереносимость компонентов препарата.

"Мы призываем беременных женщин, в особенности из группы риска, поддержать эту кампанию. Группы риска, которые определены инструкциями и временными методическими рекомендациями - в первую очередь это женщины, у которых хронические заболевания легких, хронические заболевания почек и печени, сахарный диабет, ожирение, и те, у кого есть заболевания сердечно-сосудистой системы", - рассказал Беженарь.

В описанных им выше случаях, по словам специалиста, следует делать прививку после 22 недель беременности, чтобы минимизировать последствия и для матери, и для плода в случае контакта с инфекцией.

Всего в городе, по последним данным, и первым, и вторым компонентом вакцины успели привиться от коронавируса более 1,5 млн человек.