           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 20:32

В центре Петербурга появилась постоянная световая проекция в честь Александра Невского

фото ЗакС политика В центре Петербурга появилась постоянная световая проекция в честь Александра Невского

По случаю 800-летия князя и православного святого Александра Невского на брандмауэре дома 44 по Шпалерной улице в Петербурге создали его световой портрет с памятной надписью. Как сообщают исполнители работ, ГБУ "Ленсвет", включать проекцию будут каждый вечер.

"Адрес выбран не случайно, он наиболее близок к Александро-Невской Лавре. Впервые на Шпалерной, 44 было применено специальное оборудование с широкоугольной оптикой. На небольшом расстоянии удалось получить большое объемное изображение", - рассказал директор учреждения Сергей Мителев.

В рамках торжеств ранее ГБУ художественно подсветило мост Александра Невского и территорию лавры.

Световые изображения на стенах домов старого фонда стали появляться в городе с прошлой осени. В частности, портрет писателя Федора Достоевского стал вечерами загораться на здании музея его памяти в Кузнечном переулке, а портрет изобретателя Федора Пироцкого "включают" на ближайшем к трамвайному парку доме по Московскому проспекту.

фото: пресс-служба ГБУ "Ленсвет"


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости13 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru