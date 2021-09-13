Корректировка Смольного: Как поменяют бюджет-2021

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Правительство Петербурга готовится снизить дефицит городского бюджета сразу в 25 раз. Ранее в Комфине заявляли, что проект городской казны на 2021 год верстали в условиях "беспрецедентной неопределенности", но риски не оправдались. Наиболее значительные суммы в ходе корректировки хотят добавить на субсидии теплоснабжающим и транспортным организациям, а также на приобретение соцобъектов.

Смольный 13 сентября опубликовал проект корректировки бюджета Петербурга на 2021 год. Этот документ городскому правительству предстоит одобрить через 2-3 недели. Сейчас он проходит антикоррупционную экспертизу.

Комитет финансов предлагает небывалое сокращение дефицита бюджета - сразу в 25 раз. Прогнозируемые доходы увеличиваются аж на 130,8 млрд: с 651,6 до 782,4 млрд рублей. Расходная часть при этом вырастает скромнее: с 741,3 до 786 млрд. Дефицит, таким образом, составит почти 3,6 млрд вместо изначально заложенных 89,7 млрд рублей. Отметим, что в плановый период на 2022 и 2023 годы он заложен на уровне 53,4 и 37,9 млрд соответственно.

Ранее, выступая на "нулевых чтениях" проекта бюджета-2022 в Мариинском дворце, глава Комфина Алексей Корабельников объяснил, что проект бюджета 2021 года изначально был умышленно "консервативным". Все из-за того, что формировался он в условиях нарастания второй волны пандемии, "на фоне беспрецедентной неопределенности".

- Сейчас, по итогу первого полугодия мы видим, что эти риски не оправдались. Видим, что экономика восстанавливается темпами лучше, чем мы предвосхищали, - отметил Корабельников. - По большинству макроэкономических показателей мы видим рост. Здесь и рост индекса промышленного производства, рост оборота организаций во всех отраслях экономики, сальдированный финансовый результат деятельности наших организаций тоже растет по сравнению даже с допандемийными показателями.

Основной прирост доходной части бюджета - на 56 млрд рублей - ожидается за счет налога на прибыль организаций.

- От основного круга налогоплательщиков мы получаем основные доходы. Эти доходы характеризуются стабильной, положительной динамикой с начала года, - рассказал Корабельников на августовских бюджетных совещаниях в ЗакСе.

Дополнительные 33,8 млрд рублей прописали в статье поступлений налога на доходы физических лиц. Корабельников отмечал, что часть этой суммы пришла в казну за счет возросшего в пандемию интереса граждан к операциям с ценными бумагами. На 15,2 млрд увеличили статью о поступлениях за счет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Еще почти 15 млрд - целевые безвозмездные поступления из федеральный казны: дотации, субсидии, субвенции и иные трансферты.

В расходной части из всех органов исполнительной власти больше всего добавляют комитету имущественных отношений - 12,4 млрд рублей. Основная часть этой суммы пойдет на приобретение в государственную собственность соцобъектов. Дополнительные 251,4 тысячи рублей планируется направить на социальную поддержку Героев Советского Союза, Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы.

Жилищному комитету готовятся выделить еще 11,9 млрд рублей. 8,6 млрд из них - для субсидий теплоснабжающим организациям на компенсацию недополученных доходов. 2 млрд хотят выделить на выплаты для приобретения или строительство жилья льготникам: 1,5 млрд - многодетным семьям, а 0,5 млрд - семьям с детьми-инвалидами. На программу "Молодежи - доступное жилье", которая заканчивает свое действие в 2021 году, определили 1 млрд рублей. Напомним, недостаточное финансирование жилищных программ было главным поводом для критики проекта действующего бюджета со стороны оппозиционных депутатов.

Комитету по здравоохранению добавляют 9,1 млрд, из которых больше половины планируется направить в территориальный фонд обязательного медицинского страхования.1,8 млн заложено на модернизацию первичного звена здравоохранения, 935 млн - на приобретения лекарств для лечения COVID-19 в амбулаторных условиях, 278,5 млн - на углубленную диспансеризацию граждан, перенесших коронавирус.

Для комитета по транспорту предусмотрены дополнительные 5,3 млрд рублей. Средства планируется направить на субсидии для перевозки пассажиров в общественном транспорте: 2,1 млрд - в метрополитене, 1,6 млрд - в трамваях и троллейбусах, 1,3 млрд - в автобусах, 166 тысяч - в пригородных электричках.

4,8 млрд довыделят комитету по социальной политике. Большая часть этой суммы - 3,2 млрд - пойдет на выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.

По линии комитета по образованию и комитета по культуре выделены дополнительные средства (48,3 и 3,2 млн соответственно) на доплаты за классное руководство в образовательных учреждениях. Комитет по культуре также намерен направить 578 тысяч рублей детским и кукольным театрам.

500 млн рублей направят некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга" через комитет по промышленной политике.

Правительственному телеканалу "Санкт-Петербург" корректировкой предусмотрены дополнительные 322,6 млн рублей. Администрация губернатора, хотя в целом на 11,8 млн рублей свои расходы сокращает, 10,5 млн готовится добавить государственному бюджетному автотранспортному учреждению "Смольнинское". Оно отвечает за перевозку чиновников и депутатов.

По линии нескольких комитетов Смольный сокращает статьи расходов на мероприятия и праздники, которые из-за пандемии не состоялись очно или были проведены в усеченном формате. Сумму свыше 1 млрд рублей в результате корректировки теряет только один комитет. У комитета по инвестициям убирают 5 млрд рублей, которые предусматривались на развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в соответствии с адресной инвестиционной программой. В целом финансирование АИП поправкой к бюджету предложено увеличить, но не слишком значительно: с 85,9 до 87,2 млрд рублей.

Сергей Еремеев