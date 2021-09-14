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В офис Google в Москве пришли судебные приставы: штрафы компании превысили 32 млн рублей

фото ЗакС политика В офис Google в Москве пришли судебные приставы: штрафы компании превысили 32 млн рублей

Минувшим днём, 13 сентября, в столичный офис компании Google, находящийся в бизнес-центре "Балчуг Плаза", пришли судебные приставы, информируют "Коммерсант" и издание Mash.

Mash разместил в своём Telegram-канале видеозапись, на кадрах которой несколько приставов разговаривают с сотрудницей Google. По сведениям издания, девушка сообщила работникам ФССП, что руководителя подразделения нет на месте, так как он находится за рубежом ввиду пандемии коронавируса.

По словам адвоката компании, в Москве расположен офис ООО Google, а не материнской Google LLC. Из-за данного обстоятельства судебным приставам могут предоставить только документы, касающиеся деятельности московского офиса компании.

В самой Google появление приставов оставили без комментариев.

Напомним, ранее суды в Москве оштрафовали Google за отказ локализовать персональные данные россиян, а также за неудаление противоправного контента на более чем 32 млн рублей.


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